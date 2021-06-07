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Сільське господарство визнали
найбільш рентабельною...

Сільське господарство визнали найбільш рентабельною...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 09:02

Сільське господарство визнали найбільш рентабельною...

Пропонуємо до обговорення:
У 2020 році середня рентабельність операційної діяльності підприємств в Україні склала 6,5%.

Дивися повний текст Сільське господарство визнали найбільш рентабельною сферою української економіки.
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Мечты сбываются: Украина - аграрная супердержава.
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