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Сільське господарство визнали
найбільш рентабельною...

Сільське господарство визнали найбільш рентабельною...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 09:02

Сільське господарство визнали найбільш рентабельною...

Пропонуємо до обговорення:
У 2020 році середня рентабельність операційної діяльності підприємств в Україні склала 6,5%.

Дивися повний текст Сільське господарство визнали найбільш рентабельною сферою української економіки.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 09:03

Мечты сбываются: Украина - аграрная супердержава.
ygn
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 10:15

  ygn написав:Мечты сбываются: Украина - аграрная супердержава.

Пока чернозем не превратился в пустыню. Не за горами тот день.
p_a_l
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Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 10:31

А что ещё остаётся если большинство предприятий порезали на металл так как они были ориентированы на северного соседа,а кто остался на плаву приходится продавать через несколько посредников через третьи руки тому же соседу,но теряя при этом кучу денег... При этом всём,ещё и аудит этих предприятий вставляет палки в эти полуживые заводы,понятно что колхозить на этом фоне лучше всего...
livs375
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