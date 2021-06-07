У 2020 році середня рентабельність операційної діяльності підприємств в Україні склала 6,5%.
Дивися повний текст Сільське господарство визнали найбільш рентабельною сферою української економіки.
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Додано: Сер 23 чер, 2021 09:02
Сільське господарство визнали найбільш рентабельною...
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Дивися повний текст Сільське господарство визнали найбільш рентабельною сферою української економіки.
Додано: Сер 23 чер, 2021 10:15
Додано: Сер 23 чер, 2021 10:31
А что ещё остаётся если большинство предприятий порезали на металл так как они были ориентированы на северного соседа,а кто остался на плаву приходится продавать через несколько посредников через третьи руки тому же соседу,но теряя при этом кучу денег... При этом всём,ещё и аудит этих предприятий вставляет палки в эти полуживые заводы,понятно что колхозить на этом фоне лучше всего...
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