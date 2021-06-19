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Розробники Kyiv Smart City
вимагають від влади Києва...

Розробники Kyiv Smart City вимагають від влади Києва...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 10:05

Розробники Kyiv Smart City вимагають від влади Києва...

Пропонуємо до обговорення:
Компанія-розробник сервісу Kyiv Smart City (Діджитал Сюлюшнс) подала в суд на комунальне підприємство Києва Головний інформаційно-обчислювальний центр (ГІОЦ) через борг за користування додатком в період з червня по грудень 2020 року.

Дивися повний текст Розробники Kyiv Smart City вимагають від влади Києва повернути борги.
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1% от проданных билетов В ТЕЧЕНИЕ КАКОГО СРОКА?!🤔 Пожизненно чтоли - забабахал одну програмулину, и можно уходить на почетную пенсию всем коллективом?🤔
panzershreck1921
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