Розробники Kyiv Smart City вимагають від влади Києва...

panzershreck1921 написав:
1% от проданных билетов В ТЕЧЕНИЕ КАКОГО СРОКА?!🤔 Пожизненно чтоли - забабахал одну програмулину, и можно уходить на почетную пенсию всем коллективом?🤔
Это вас удивило, а процент с каждого тендера для хозяев "прозорро" не смущает? Посидел макс -великий цифровой трансформатор в правительстве, успешно пропихнул свою програмулину для всех тендеров в обязательном порядке (это как с центральным отоплением в человейниках, когда ты не можешь отказаться от отопления, даже когда его у тебя почти нет и на ее стоимость повлиять не можешь) и за несколько лет обеспечил себя и свой род на пару поколений вперед.
Тут только масштабы разные.
По сравнению с % на прозорро - этот 1% с билета, копейки на чай.