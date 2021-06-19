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Розробники Kyiv Smart City вимагають від влади Києва...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Сер 23 чер, 2021 10:05
Пропонуємо до обговорення:
Компанія-розробник сервісу Kyiv Smart City (Діджитал Сюлюшнс) подала в суд на комунальне підприємство Києва Головний інформаційно-обчислювальний центр (ГІОЦ) через борг за користування додатком в період з червня по грудень 2020 року.
Дивися повний текст Розробники Kyiv Smart City вимагають від влади Києва повернути борги
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Додано: Сер 23 чер, 2021 11:51
1% от проданных билетов В ТЕЧЕНИЕ КАКОГО СРОКА?!🤔 Пожизненно чтоли - забабахал одну програмулину, и можно уходить на почетную пенсию всем коллективом?🤔
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panzershreck1921
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Додано: Сер 23 чер, 2021 12:09
Вау, какой хороший контракт!
А что в договоре не прописано условие расторжения договора?
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straponesa
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Додано: Сер 23 чер, 2021 12:12
panzershreck1921 написав:
1% от проданных билетов В ТЕЧЕНИЕ КАКОГО СРОКА?!🤔 Пожизненно чтоли - забабахал одну програмулину, и можно уходить на почетную пенсию всем коллективом?🤔
Странный вопрос: из разряда "а что, ЗП нужно в течении всего срока работы платить???". Какой договор ГІОЦ подписали -- так и нужно платить.
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_hunter
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Додано: Сер 23 чер, 2021 14:27
panzershreck1921 написав:
1% от проданных билетов В ТЕЧЕНИЕ КАКОГО СРОКА?!🤔 Пожизненно чтоли - забабахал одну програмулину, и можно уходить на почетную пенсию всем коллективом?🤔
Это вас удивило, а процент с каждого тендера для хозяев "прозорро" не смущает? Посидел макс -великий цифровой трансформатор в правительстве, успешно пропихнул свою програмулину для всех тендеров в обязательном порядке (это как с центральным отоплением в человейниках, когда ты не можешь отказаться от отопления, даже когда его у тебя почти нет и на ее стоимость повлиять не можешь) и за несколько лет обеспечил себя и свой род на пару поколений вперед.
Тут только масштабы разные.
По сравнению с % на прозорро - этот 1% с билета, копейки на чай.
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EKO
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Додано: Сер 23 чер, 2021 15:07
Странный контракт, видимо откат не выплатили, Кличко обиделся
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grig90vic
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Додано: Сер 23 чер, 2021 18:12
Ну на цена нормально? Обiжать iнвесторов из Канади можно( новость више ), а этi особеннi якись. Нi страна а рулетка без правiл.
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yegres
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Додано: Сер 23 чер, 2021 22:47
panzershreck1921 написав:
1% от проданных билетов В ТЕЧЕНИЕ КАКОГО СРОКА?!🤔 Пожизненно чтоли - забабахал одну програмулину, и можно уходить на почетную пенсию всем коллективом?🤔
Плохо вы знаете как поднялся Майкрософт
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p_a_l
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Додано: Чет 24 чер, 2021 07:34
В том случае, если слушание в Судах превысит год - то .... срок исковой давности по долгам превысит два года.
Официально - никто никому ничего не должен!
Это особенности нового Законодательства Украины.
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Kudrjavuy
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