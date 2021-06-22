Міністерство фінансів на аукціонах 22 червня залучило до бюджету 11,383 млрд грн від розміщення облігацій внутрішньої державної позики в гривні та доларах.
Дивися повний текст Мінфін залучив понад 11 млрд грн від розміщення ОВДП.
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Додано: Сер 23 чер, 2021 10:06
Мінфін залучив понад 11 млрд грн від розміщення ОВДП
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Дивися повний текст Мінфін залучив понад 11 млрд грн від розміщення ОВДП.
Додано: Сер 23 чер, 2021 10:06
Такое ощущение что Минфин в нашей стране кроме того что берет в долг ничем больше не занимается....
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