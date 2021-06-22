RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Мінфін залучив понад 11
млрд грн від розміщення ОВДП

Мінфін залучив понад 11 млрд грн від розміщення ОВДП
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 10:06

Мінфін залучив понад 11 млрд грн від розміщення ОВДП

Пропонуємо до обговорення:
Міністерство фінансів на аукціонах 22 червня залучило до бюджету 11,383 млрд грн від розміщення облігацій внутрішньої державної позики в гривні та доларах.

Дивися повний текст Мінфін залучив понад 11 млрд грн від розміщення ОВДП.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 94193
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 137 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 10:06

Такое ощущение что Минфин в нашей стране кроме того что берет в долг ничем больше не занимается....
livs375
Аватар користувача
 
Повідомлень: 104
З нами з: 20.12.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 26 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 13 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Порошенко отримав понад 600 тисяч процентів від...
R2 » Вів 22 чер, 2021 13:46
5 232
Переглянути останнє повідомлення
Сер 23 чер, 2021 09:34
ruslan42212
«Укрзалізниця» отримала 1,7 млрд грн збитків за I квартал
R2 » Сер 23 чер, 2021 07:36
2 58
Переглянути останнє повідомлення
Сер 23 чер, 2021 08:44
Українець
Один айтішник приносить економіці країни понад 22 тисячі...
R2 » Вів 22 чер, 2021 10:10
9 625
Переглянути останнє повідомлення
Сер 23 чер, 2021 07:49
vitaliy_berdinskikh

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Юнекс Банк (2824)
23.06.2021 11:11
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.