Кабінет Міністрів продовжує активну роботу над цифровізацією державних послуг, щоб будь-який документ чи довідку можна було отримати в Дії.
Дивися повний текст Жодна установа не зможе вимагати паперову довідку вже цьогоріч - Шмигаль.
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Додано: Сер 23 чер, 2021 10:36
Жодна установа не зможе вимагати паперову довідку вже...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Жодна установа не зможе вимагати паперову довідку вже цьогоріч - Шмигаль.
Додано: Сер 23 чер, 2021 10:37
Характерно, что говорится только про невозможность требования бумажной справки. Что при этом уже заработает альтернативный путь оформления - тишина. Да здравствует на любимый переходный период неопределённой продолжительности, когда по-старому уже официально нельзя, а по-новому ещё не получается! Идеальный стимул для увеличения приватной благодарности чиновникам от тех, кто это самое неопределённое время ждать не готов.
Додано: Сер 23 чер, 2021 10:42
Если документ не существует в бумажной форме - зачем вообще его "получать" где-либо, в том числе в Дие?
Когда нелохи и непрофаны, и прочие свадебные фотографы, занимаются жижитализаций - получается вот такая фигня.
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