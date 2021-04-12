Кабінет Міністрів продовжує активну роботу над цифровізацією державних послуг, щоб будь-який документ чи довідку можна було отримати в Дії.
Дивися повний текст Жодна установа не зможе вимагати паперову довідку вже цьогоріч - Шмигаль.
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Додано: Сер 23 чер, 2021 10:36
Жодна установа не зможе вимагати паперову довідку вже...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Жодна установа не зможе вимагати паперову довідку вже цьогоріч - Шмигаль.
Додано: Сер 23 чер, 2021 10:37
Характерно, что говорится только про невозможность требования бумажной справки. Что при этом уже заработает альтернативный путь оформления - тишина. Да здравствует на любимый переходный период неопределённой продолжительности, когда по-старому уже официально нельзя, а по-новому ещё не получается! Идеальный стимул для увеличения приватной благодарности чиновникам от тех, кто это самое неопределённое время ждать не готов.
Додано: Сер 23 чер, 2021 10:42
Если документ не существует в бумажной форме - зачем вообще его "получать" где-либо, в том числе в Дие?
Когда нелохи и непрофаны, и прочие свадебные фотографы, занимаются жижитализаций - получается вот такая фигня.
Додано: Сер 23 чер, 2021 12:07
Странный вопрос. Документы получают не для того, чтобы потратить побольше бумаги, а потому, что бюрократия - это создание документов на основе других документов. Толковой альтернативы бюрократии пока никто не придумал. Диджитализация полезна, потому, что уменьшает стоимость всей этой работы с документами, но базовый принцип никуда не девается.
Другой вопрос, что для подателя бюрократические процедуры можно замаскировать тем, что чиновник необходимые документы будет получать сам, а не требовать с подателя пройти квест их получения самостоятельно, но это опять таки к диджитализации никоим боком. Такая маскировка может быть организована и с бумажными документами. Было бы у строителей системы желание. Понятное дело, что обычно появляться ему не с чего: народ же и так готов за чиновников делать их работу да ещё и приватно доплатить за великую милость - что чиновник сделает хотя бы ту малость, которой от него требует закон
Додано: Сер 23 чер, 2021 13:08
Re: Жодна установа не зможе вимагати паперову довідку вже...
Так жижитализаторы обещали что бюрократии не будет. Ведь бюрократия не в том что документ бумажный, а в том что гражданин должен получать один документ чтобы получить другой документ. Какая разница надо его получать в виде листа А4 или в виде хреновенького JPEG изображения на экране 5-6 дюймов?
Додано: Сер 23 чер, 2021 13:32
vitaliy_berdinskikh, я не знаю что там диджитализаторы кому обещали, но бюрократию отменить можно только при коммунизме. Может мы в первобытный обратно и скатимся, но я надеюсь, что не скоро. Да и диджитализация при нём отпадёт естественным путём. Мне всё же кажется, что обещали отменить бюрократию в народном (но совершенно неправильном) толковании этого термина - необходимость ногами бегать по кучке чиновников и носить между ними бумажки. Этот аспект действительно реально убрать и заменить на тычки по экрану смартфона. Лично мне кажется, что это существенное улучшение, но кому-то может и без разницы, а кто-то и заскучает по беготне и сидению в очередях с такими же любителями этого дела.
Додано: Сер 23 чер, 2021 14:00
Очікуємо на черговий звіздець. :-)
Скажуть, що їм потрібний документ, щоб зробити якусь дію. Але паперовий не можна, а комп'ютер/база/реєстр не працюють. Все, заходьте іншим разом.
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