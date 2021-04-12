Жодна установа не зможе вимагати паперову довідку вже...

Додано: Сер 23 чер, 2021 12:07

vitaliy_berdinskikh написав: Если документ не существует в бумажной форме - зачем вообще его "получать" где-либо, в том числе в Дие? Если документ не существует в бумажной форме - зачем вообще его "получать" где-либо, в том числе в Дие?

Странный вопрос. Документы получают не для того, чтобы потратить побольше бумаги, а потому, что бюрократия - это создание документов на основе других документов. Толковой альтернативы бюрократии пока никто не придумал. Диджитализация полезна, потому, что уменьшает стоимость всей этой работы с документами, но базовый принцип никуда не девается.Другой вопрос, что для подателя бюрократические процедуры можно замаскировать тем, что чиновник необходимые документы будет получать сам, а не требовать с подателя пройти квест их получения самостоятельно, но это опять таки к диджитализации никоим боком. Такая маскировка может быть организована и с бумажными документами. Было бы у строителей системы желание. Понятное дело, что обычно появляться ему не с чего: народ же и так готов за чиновников делать их работу да ещё и приватно доплатить за великую милость - что чиновник сделает хотя бы ту малость, которой от него требует закон