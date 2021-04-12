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Жодна установа не зможе
вимагати паперову довідку вже...

Жодна установа не зможе вимагати паперову довідку вже...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #12>
Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 10:36

Жодна установа не зможе вимагати паперову довідку вже...

Пропонуємо до обговорення:
Кабінет Міністрів продовжує активну роботу над цифровізацією державних послуг, щоб будь-який документ чи довідку можна було отримати в Дії.

Дивися повний текст Жодна установа не зможе вимагати паперову довідку вже цьогоріч - Шмигаль.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 10:37

Характерно, что говорится только про невозможность требования бумажной справки. Что при этом уже заработает альтернативный путь оформления - тишина. Да здравствует на любимый переходный период неопределённой продолжительности, когда по-старому уже официально нельзя, а по-новому ещё не получается! Идеальный стимул для увеличения приватной благодарности чиновникам от тех, кто это самое неопределённое время ждать не готов.
moveton
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Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 10:42

Если документ не существует в бумажной форме - зачем вообще его "получать" где-либо, в том числе в Дие?

Когда нелохи и непрофаны, и прочие свадебные фотографы, занимаются жижитализаций - получается вот такая фигня.
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 12:07

  vitaliy_berdinskikh написав:Если документ не существует в бумажной форме - зачем вообще его "получать" где-либо, в том числе в Дие?

Странный вопрос. Документы получают не для того, чтобы потратить побольше бумаги, а потому, что бюрократия - это создание документов на основе других документов. Толковой альтернативы бюрократии пока никто не придумал. Диджитализация полезна, потому, что уменьшает стоимость всей этой работы с документами, но базовый принцип никуда не девается.

Другой вопрос, что для подателя бюрократические процедуры можно замаскировать тем, что чиновник необходимые документы будет получать сам, а не требовать с подателя пройти квест их получения самостоятельно, но это опять таки к диджитализации никоим боком. Такая маскировка может быть организована и с бумажными документами. Было бы у строителей системы желание. Понятное дело, что обычно появляться ему не с чего: народ же и так готов за чиновников делать их работу да ещё и приватно доплатить за великую милость - что чиновник сделает хотя бы ту малость, которой от него требует закон :P
moveton
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Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 13:08

Re: Жодна установа не зможе вимагати паперову довідку вже...

  moveton написав:Документы получают не для того, чтобы потратить побольше бумаги, а потому, что бюрократия - это создание документов на основе других документов.

Так жижитализаторы обещали что бюрократии не будет. Ведь бюрократия не в том что документ бумажный, а в том что гражданин должен получать один документ чтобы получить другой документ. Какая разница надо его получать в виде листа А4 или в виде хреновенького JPEG изображения на экране 5-6 дюймов?
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 13:32

vitaliy_berdinskikh, я не знаю что там диджитализаторы кому обещали, но бюрократию отменить можно только при коммунизме. Может мы в первобытный обратно и скатимся, но я надеюсь, что не скоро. Да и диджитализация при нём отпадёт естественным путём. Мне всё же кажется, что обещали отменить бюрократию в народном (но совершенно неправильном) толковании этого термина - необходимость ногами бегать по кучке чиновников и носить между ними бумажки. Этот аспект действительно реально убрать и заменить на тычки по экрану смартфона. Лично мне кажется, что это существенное улучшение, но кому-то может и без разницы, а кто-то и заскучает по беготне и сидению в очередях с такими же любителями этого дела.
moveton
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Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 14:00

Очікуємо на черговий звіздець. :-)
Скажуть, що їм потрібний документ, щоб зробити якусь дію. Але паперовий не можна, а комп'ютер/база/реєстр не працюють. Все, заходьте іншим разом.
alt402
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 15:07

Re: Жодна установа не зможе вимагати паперову довідку вже...

  alt402 написав:Все, заходьте іншим разом.


С паспортами-карточками уже так. Причем несколько лет. До сих пор не могут устрясти и доделать всё так чтобы бумажный паспорт и карта работали совершенно одинаково как документы.
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 15:45

Переведіть в електронний спосіб документацію з конченим Казначейством, де на 1 платіж йде не менше 50 листів паперу в сумі
alex10
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Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 18:15

alex10 Всего 50 страниц? Мне раньше по 2-3 сотни страниц подтверждающих документов сдавали. Так что у вас сейчас режим "лайт". И лучше, я так думаю, не будет. Ведь если вы за деньги бюджета купили что-то у ООО, то предоставление договоров и актов - дело сугубо добровольное (если деньги нужны). Их ни в каких общегосударственных реестрах нет (и надеюсь не будет).
konsts1174
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