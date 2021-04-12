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Жодна установа не зможе
вимагати паперову довідку вже...

Жодна установа не зможе вимагати паперову довідку вже...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 18:57

  vitaliy_berdinskikh написав:Если документ не существует в бумажной форме - зачем вообще его "получать" где-либо, в том числе в Дие?

Когда нелохи и непрофаны, и прочие свадебные фотографы, занимаются жижитализаций - получается вот такая фигня.


Это Вопрос с большой буквы. Но я думаю, государственный мозг работает по-особому и это явление интернациональное. Как не вспомнить сайт департамента труда моего штата который работает с 8 до 5, а на ночь выключается т.к. все ушли домой.
Dear_Sir
 
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