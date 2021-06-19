У квітні зафіксовано зростання цін на житло в столиці
Дивися повний текст В НБУ назвали причини зростання цін на нерухомість.
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Додано: Сер 23 чер, 2021 11:37
В НБУ назвали причини зростання цін на нерухомість
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Дивися повний текст В НБУ назвали причини зростання цін на нерухомість.
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