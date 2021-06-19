RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
В НБУ назвали причини
зростання цін на нерухомість

В НБУ назвали причини зростання цін на нерухомість
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 11:37

В НБУ назвали причини зростання цін на нерухомість

Пропонуємо до обговорення:
У квітні зафіксовано зростання цін на житло в столиці

Дивися повний текст В НБУ назвали причини зростання цін на нерухомість.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 94200
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 137 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 11:37

надо брать
cohan
 
Повідомлень: 2035
З нами з: 27.09.19
Подякував: 78 раз.
Подякували: 158 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 12:37

буит тока дорожать!!!!11!
kozlodoev
 
Повідомлень: 70
З нами з: 25.08.18
Подякував: 15 раз.
Подякували: 19 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: iforelock, moveton, Модератор і 16 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Кабмін очікує зростання тарифів на опалення і гарячу... 1, 2
R2 » Сер 23 чер, 2021 07:51
10 408
Переглянути останнє повідомлення
Сер 23 чер, 2021 12:18
_hunter
Українці скуповують нерухомість за кордоном: список...
R2 » Суб 19 чер, 2021 12:52
1 213
Переглянути останнє повідомлення
Суб 19 чер, 2021 12:52
apyvovar
У Мінсоцполітики назвали терміни автоматичного...
R2 » Суб 19 чер, 2021 10:28
1 227
Переглянути останнє повідомлення
Суб 19 чер, 2021 10:29
ludmiladem4uk

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.