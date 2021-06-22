ПриватБанк підвищив комісії на оплату послуг і товарів через Приват24: замість 1 грн доведеться платити 0,5% від суми.
Дивися повний текст ПриватБанк підвищив комісію за оплату послуг через Приват24 - ЗМІ.
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Додано: Сер 23 чер, 2021 11:42
ПриватБанк підвищив комісію за оплату послуг через...
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Дивися повний текст ПриватБанк підвищив комісію за оплату послуг через Приват24 - ЗМІ.
Додано: Сер 23 чер, 2021 11:42
Купил газ. Плачу за его доставку. Точно так же и с водой. Так я же должен еще и уплатить и за доставку денег продавцу. А без комиссий ну никак нельзя оплатить.
Додано: Сер 23 чер, 2021 12:15
Додано: Сер 23 чер, 2021 13:08
Re: ПриватБанк підвищив комісію за оплату послуг через...
Приват давным давно растерял все свои конкурентные преимущества и стал очередной унылой сберкассой.
Додано: Сер 23 чер, 2021 13:17
Тобто якщо ви хочете перевести гроші зі своєї картки на іншу карту фізичної особи, нові правила вас не зачеплять - так уже давно берут 0,5% от суммы за перевод денег другому клиенту Привата (в зависимости от карты).
Додано: Сер 23 чер, 2021 14:32
Банк уверенно катится в УГ, последние несколько лет практически перестал им пользоваться.
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