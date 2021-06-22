RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
ПриватБанк підвищив комісію
за оплату послуг через...

ПриватБанк підвищив комісію за оплату послуг через...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 11:42

ПриватБанк підвищив комісію за оплату послуг через...

Пропонуємо до обговорення:
ПриватБанк підвищив комісії на оплату послуг і товарів через Приват24: замість 1 грн доведеться платити 0,5% від суми.

Дивися повний текст ПриватБанк підвищив комісію за оплату послуг через Приват24 - ЗМІ.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 94202
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 137 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 11:42

Купил газ. Плачу за его доставку. Точно так же и с водой. Так я же должен еще и уплатить и за доставку денег продавцу. А без комиссий ну никак нельзя оплатить.
Славик
 
Повідомлень: 282
З нами з: 04.07.09
Подякував: 15 раз.
Подякували: 22 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 12:15

  Славик написав:Купил газ. Плачу за его доставку. Точно так же и с водой. Так я же должен еще и уплатить и за доставку денег продавцу. А без комиссий ну никак нельзя оплатить.

В смысле "ну никак нельзя"? -- Портмоне или любой другой банк из кучи -- где оплата комуналки нахаляву...
_hunter
 
Повідомлень: 4450
З нами з: 22.03.15
Подякував: 13 раз.
Подякували: 358 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 13:08

Re: ПриватБанк підвищив комісію за оплату послуг через...

Приват давным давно растерял все свои конкурентные преимущества и стал очередной унылой сберкассой.
Civis
 
Повідомлень: 259
З нами з: 08.03.15
Подякував: 51 раз.
Подякували: 60 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 13:17

Тобто якщо ви хочете перевести гроші зі своєї картки на іншу карту фізичної особи, нові правила вас не зачеплять - так уже давно берут 0,5% от суммы за перевод денег другому клиенту Привата (в зависимости от карты).
Hella
 
Повідомлень: 1034
З нами з: 25.08.09
Подякував: 76 раз.
Подякували: 32 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 14:32

Банк уверенно катится в УГ, последние несколько лет практически перестал им пользоваться.
EKO
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6739
З нами з: 10.04.09
Подякував: 3176 раз.
Подякували: 2035 раз.
 
Профіль
1
3
3
Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 14:42

Ганьба! :evil:
Козак-характерник
2
 
Повідомлень: 29374
З нами з: 09.10.12
Подякував: 2064 раз.
Подякували: 2175 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 13 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
В Україні продадуть ПриватБанк і Ощадбанк: що чекає клієнтів 1, 2
R2 » Вів 22 чер, 2021 14:05
14 1266
Переглянути останнє повідомлення
Сер 23 чер, 2021 13:25
hozyinhozyinhot18
ПриватБанк оголосив, скільки дивідендів приніс...
R2 » П'ят 18 чер, 2021 13:48
1 123
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 18 чер, 2021 13:48
regantan
Держава зазнала збитків на понад 129 млн грн через...
R2 » П'ят 18 чер, 2021 10:06
2 146
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 18 чер, 2021 10:52
alex_dvornichenko

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.