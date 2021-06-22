ПриватБанк підвищив комісії на оплату послуг і товарів через Приват24: замість 1 грн доведеться платити 0,5% від суми.
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Додано: Сер 23 чер, 2021 11:42
ПриватБанк підвищив комісію за оплату послуг через...
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Дивися повний текст ПриватБанк підвищив комісію за оплату послуг через Приват24 - ЗМІ.
Додано: Сер 23 чер, 2021 11:42
Купил газ. Плачу за его доставку. Точно так же и с водой. Так я же должен еще и уплатить и за доставку денег продавцу. А без комиссий ну никак нельзя оплатить.
Додано: Сер 23 чер, 2021 12:15
Додано: Сер 23 чер, 2021 13:08
Re: ПриватБанк підвищив комісію за оплату послуг через...
Приват давным давно растерял все свои конкурентные преимущества и стал очередной унылой сберкассой.
Додано: Сер 23 чер, 2021 13:17
Тобто якщо ви хочете перевести гроші зі своєї картки на іншу карту фізичної особи, нові правила вас не зачеплять - так уже давно берут 0,5% от суммы за перевод денег другому клиенту Привата (в зависимости от карты).
Додано: Сер 23 чер, 2021 14:32
Банк уверенно катится в УГ, последние несколько лет практически перестал им пользоваться.
Додано: Сер 23 чер, 2021 15:24
Согласен с мыслью что под руководством государства Приватбанк неспеша но уверенно превращается в подобие Ощадбанка.
Перестал платить через него за услуги, так как многие банки предоставляют делать это совершенно бесплатно и с 5% годовых на остаток.
Додано: Сер 23 чер, 2021 15:43
Re: ПриватБанк підвищив комісію за оплату послуг через...
Платите дальше и терпите, скоро и за доставку воды и электрики брать начнут
за доставку никто из моих знакомых не платит ...
За газ можно что-то платить если так уж сташно, но немного не доплачивать, чтобы коэффициенты сезонные учитывать в свою пользу , и показания подавать какие выгодно
А вообще сейчас только терпилы платить продолжают, и если окажется что таких большинство в стране, то к сожалению, никто таким глупым трусливым засранцам помогать не захочет, простота хуже воровства ...
як там інколи ляхи знаважливо про наших - " ви бидло "
Газпром за доставку по нашей ГТС платит около ~8 коп./М3 Украинскому потребителю начисляют почти в ~20раз ! больше ...
Если вести себя как европейцы, борющиеся за свои права, то перед вами будут извиняться !
Додано: Сер 23 чер, 2021 15:57
Re: ПриватБанк підвищив комісію за оплату послуг через...
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