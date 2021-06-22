Что первый что второй платежи -- по "шаровой" ссылке, похоже. Нужно из Кабинета платить -- после регистрации.
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Додано: Сер 23 чер, 2021 16:49
Что первый что второй платежи -- по "шаровой" ссылке, похоже. Нужно из Кабинета платить -- после регистрации.
Додано: Сер 23 чер, 2021 16:56
Re: ПриватБанк підвищив комісію за оплату послуг через...
Зачем заморачиваться с бегемотом если через Пумб оплата бесплатно и ещё и 5% возвращают за комуналку. С декабря так плачу
Додано: Сер 23 чер, 2021 20:42
_hunter из кабинета после регистрации и пытался оплатить. Причем получателей нашло по моему адресу и номеру лицевого счета.
Додано: Сер 23 чер, 2021 20:49
Re: ПриватБанк підвищив комісію за оплату послуг через...
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