RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
ПриватБанк підвищив комісію
за оплату послуг через...

ПриватБанк підвищив комісію за оплату послуг через...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 16:49

  Славик написав:
  _hunter написав:Портмоне или любой другой банк из кучи -- где оплата комуналки нахаляву...

Не всё так однозначно и просто. Чей-то газ поступает честно и решил этот вопрос. А мой - забил на это. Вот, например PortmoneЗображення

Вот другой коммунальный платеж

Зображення

Что первый что второй платежи -- по "шаровой" ссылке, похоже. Нужно из Кабинета платить -- после регистрации.
_hunter
 
Повідомлень: 4453
З нами з: 22.03.15
Подякував: 13 раз.
Подякували: 358 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 16:56

Re: ПриватБанк підвищив комісію за оплату послуг через...

Зачем заморачиваться с бегемотом если через Пумб оплата бесплатно и ещё и 5% возвращают за комуналку. С декабря так плачу :)
Вован
Аватар користувача
 
Повідомлень: 160
З нами з: 03.09.08
Подякував: 12 раз.
Подякували: 9 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 20:42

_hunter из кабинета после регистрации и пытался оплатить. Причем получателей нашло по моему адресу и номеру лицевого счета.
Славик
 
Повідомлень: 285
З нами з: 04.07.09
Подякував: 15 раз.
Подякували: 22 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 20:49

Re: ПриватБанк підвищив комісію за оплату послуг через...

  Вован написав:через Пумб оплата бесплатно и ещё и 5%
пошёл изучать
Славик
 
Повідомлень: 285
З нами з: 04.07.09
Подякував: 15 раз.
Подякували: 22 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 21:16

  Козак-характерник написав:Ганьба! :evil:


Зрада!
Ratatui
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7701
З нами з: 30.11.12
Подякував: 114 раз.
Подякували: 720 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 24 чер, 2021 02:14

  Hella написав:Тобто якщо ви хочете перевести гроші зі своєї картки на іншу карту фізичної особи, нові правила вас не зачеплять - так уже давно берут 0,5% от суммы за перевод денег другому клиенту Привата (в зависимости от карты).

Вот прям именно за перевод? А почему на https://privatbank.ua/ru/transfer-money ... ne-ukraine до сих пор написано "между картами ПриватБанка - 0%". Или комиссия сикретная?
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 928
З нами з: 23.03.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 95 раз.
 
Профіль
  #<12
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Shaman і 8 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
В Україні продадуть ПриватБанк і Ощадбанк: що чекає клієнтів 1, 2
R2 » Вів 22 чер, 2021 14:05
14 1396
Переглянути останнє повідомлення
Сер 23 чер, 2021 13:25
hozyinhozyinhot18
ПриватБанк оголосив, скільки дивідендів приніс...
R2 » П'ят 18 чер, 2021 13:48
1 125
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 18 чер, 2021 13:48
regantan
Держава зазнала збитків на понад 129 млн грн через...
R2 » П'ят 18 чер, 2021 10:06
2 149
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 18 чер, 2021 10:52
alex_dvornichenko

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.