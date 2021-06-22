ПриватБанк підвищив комісію за оплату послуг через...
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Hella написав:Тобто якщо ви хочете перевести гроші зі своєї картки на іншу карту фізичної особи, нові правила вас не зачеплять - так уже давно берут 0,5% от суммы за перевод денег другому клиенту Привата (в зависимости от карты).
Hella написав:Тобто якщо ви хочете перевести гроші зі своєї картки на іншу карту фізичної особи, нові правила вас не зачеплять - так уже давно берут 0,5% от суммы за перевод денег другому клиенту Привата (в зависимости от карты).
Hella написав:Тобто якщо ви хочете перевести гроші зі своєї картки на іншу карту фізичної особи, нові правила вас не зачеплять - так уже давно берут 0,5% от суммы за перевод денег другому клиенту Привата (в зависимости от карты).