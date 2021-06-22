ПриватБанк підвищив комісію за оплату послуг через...
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Hella написав:Тобто якщо ви хочете перевести гроші зі своєї картки на іншу карту фізичної особи, нові правила вас не зачеплять - так уже давно берут 0,5% от суммы за перевод денег другому клиенту Привата (в зависимости от карты).
Hella написав:Тобто якщо ви хочете перевести гроші зі своєї картки на іншу карту фізичної особи, нові правила вас не зачеплять - так уже давно берут 0,5% от суммы за перевод денег другому клиенту Привата (в зависимости от карты).
Hella написав:Тобто якщо ви хочете перевести гроші зі своєї картки на іншу карту фізичної особи, нові правила вас не зачеплять - так уже давно берут 0,5% от суммы за перевод денег другому клиенту Привата (в зависимости от карты).
Hella написав:Тобто якщо ви хочете перевести гроші зі своєї картки на іншу карту фізичної особи, нові правила вас не зачеплять - так уже давно берут 0,5% от суммы за перевод денег другому клиенту Привата (в зависимости от карты).
Даже можно поставить галочку, хочешь ли уплатить 0,5% за получателя ). Так что все давно предусмотрено.
Можно. Комиссию за пополнение карты для выплат. Она к переводу никак не относится. Можно и собственную карту пополнять и будет такая же. Хотелось бы увидеть комиссию именно за перевод. Хоть между какими-то картами. В другой банк - да "0,5% (min 5 грн)" (хотя можно переводить не между картами, а между счетами и будет фиксированные 3 грн). Внутри Привата перевод до сих пор был бесплатен. Что каждый первый магазин слегка жульничает и публикует цену в размере налички, которую он хочет в итоге получить, а подсовывает для оплаты КДВ - это другой вопрос.