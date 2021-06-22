ПриватБанк підвищив комісію за оплату послуг через...

Додано: Чет 24 чер, 2021 10:01

Hella написав: moveton написав: Hella написав: Тобто якщо ви хочете перевести гроші зі своєї картки на іншу карту фізичної особи, нові правила вас не зачеплять - так уже давно берут 0,5% от суммы за перевод денег другому клиенту Привата (в зависимости от карты). Тобто якщо ви хочете перевести гроші зі своєї картки на іншу карту фізичної особи, нові правила вас не зачеплять - так уже давно берут 0,5% от суммы(в зависимости от карты).

Вот прям именно за перевод? А почему на https://privatbank.ua/ru/transfer-money ... ne-ukraine до сих пор написано "между картами ПриватБанка - 0%". Или комиссия сикретная? А почему надо сих пор написано "между картами ПриватБанка - 0%". Или комиссия сикретная?

Даже можно поставить галочку, хочешь ли уплатить 0,5% за получателя ). Так что все давно предусмотрено. Даже можно поставить галочку, хочешь ли уплатить 0,5% за получателя ). Так что все давно предусмотрено.

Можно. Комиссию за пополнение карты для выплат. Она к переводу никак не относится. Можно и собственную карту пополнять и будет такая же. Хотелось бы увидеть комиссию именно за перевод. Хоть между какими-то картами. В другой банк - да "0,5% (min 5 грн)" (хотя можно переводить не между картами, а между счетами и будет фиксированные 3 грн). Внутри Привата перевод до сих пор был бесплатен.Что каждый первый магазин слегка жульничает и публикует цену в размере налички, которую он хочет в итоге получить, а подсовывает для оплаты КДВ - это другой вопрос.