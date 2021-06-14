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Міненерго оновить тариф на
електроенергію: що зміниться...

Міненерго оновить тариф на електроенергію: що зміниться...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 13:09

Міненерго оновить тариф на електроенергію: що зміниться...

Пропонуємо до обговорення:
Міненерго планує оновити постанову про спецзобов'язання, які матимуть оновлені диференційовані тарифи для населення.

Дивися повний текст Міненерго оновить тариф на електроенергію: що зміниться та хто зможе зекономити.
R2
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