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Міненерго оновить тариф на
електроенергію: що зміниться...

Міненерго оновить тариф на електроенергію: що зміниться...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 13:09

Міненерго оновить тариф на електроенергію: що зміниться...

Пропонуємо до обговорення:
Міненерго планує оновити постанову про спецзобов'язання, які матимуть оновлені диференційовані тарифи для населення.

Дивися повний текст Міненерго оновить тариф на електроенергію: що зміниться та хто зможе зекономити.
R2
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Робот новин
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 13:39

Финанс, у вас школьники статьи пишут?
"В частности, тариф на ДОСТАВКУ электроэнергии разный в зависимости от региона. Так, например, СЕБЕСТОИМОСТЬ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ <...>"
alter
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 13:43

ключове питання це обгрунтування вартості цієї доставки чи скільки собі фірташ придумав, стільки й платимо?
shlyocuk
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Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 13:58

Так это с 01.07.2021?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 14:55

Какие 1,51 грн за доставку кВт? Откуда, из Амстердама?
А себестоимость электроэнергии в Днепропетровской области 2,60-2,96 грн за кВт/ч? Что это за бред? Там же мощнейшая Запорожская атомная станция и Днепрогэс прямо под боком. Как сами "начальники" рассказывали не раз, энергия на них выходит по 2-3 евроцента.
Э/э переизбыток.
Придумали себе кормушку: тариф на доставку всего и везде - и вперед косить бабло. Бендеры недоделанные :twisted:
EKO
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