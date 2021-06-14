Міненерго планує оновити постанову про спецзобов'язання, які матимуть оновлені диференційовані тарифи для населення.
Дивися повний текст Міненерго оновить тариф на електроенергію: що зміниться та хто зможе зекономити.
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Додано: Сер 23 чер, 2021 13:09
Міненерго оновить тариф на електроенергію: що зміниться...
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Дивися повний текст Міненерго оновить тариф на електроенергію: що зміниться та хто зможе зекономити.
Додано: Сер 23 чер, 2021 13:39
Финанс, у вас школьники статьи пишут?
"В частности, тариф на ДОСТАВКУ электроэнергии разный в зависимости от региона. Так, например, СЕБЕСТОИМОСТЬ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ <...>"
Додано: Сер 23 чер, 2021 13:43
ключове питання це обгрунтування вартості цієї доставки чи скільки собі фірташ придумав, стільки й платимо?
Додано: Сер 23 чер, 2021 14:55
Какие 1,51 грн за доставку кВт? Откуда, из Амстердама?
А себестоимость электроэнергии в Днепропетровской области 2,60-2,96 грн за кВт/ч? Что это за бред? Там же мощнейшая Запорожская атомная станция и Днепрогэс прямо под боком. Как сами "начальники" рассказывали не раз, энергия на них выходит по 2-3 евроцента.
Э/э переизбыток.
Придумали себе кормушку: тариф на доставку всего и везде - и вперед косить бабло. Бендеры недоделанные
Додано: Сер 23 чер, 2021 21:14
ну що, де там ті 25%, при президенті яких провели закон, що держава повинна викуповувати 100% зеленої енергії?
Додано: Сер 23 чер, 2021 22:46
Re: Міненерго оновить тариф на електроенергію: що зміниться.
Основной причиной пересмотра тарифов на электроэнергию является рЕНАТ лЕОНИДОВИЧ который с одной стороны владеет ТЭС которые производят самую дорогую электроэнергию и которые НЕ останавливают , а наоборот для того что бы ТЭС Ахметова не были убыточны останавливаются блоки на АЕС. А еще у него же и 90% выработки зеленки то и получается что народ Украины должен Ренату и за дорогое электричество ТЭС и за дорогое электричество СЭС ( солнечных) , и при этом НЕЛЬЗЯ запускать АЕС что бы бедные несчастные его ТЭС не вынуждены были продавать электричество на рынке Украины ниже себестоимости ....
нарид должен знать своих героев
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