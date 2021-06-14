|
|
Міненерго оновить тариф на електроенергію: що зміниться...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 23 чер, 2021 23:57
Прям как в анекдоте у нас. Повышают тарифы в 2-3 раза еще и смеются что можно секономить. Не мыться или свет не включать? Как секономить? В селах люди уже економят, отказываются от огородов потому что дорого поливать. Будете жрать пальмовое масло и кенгурятину.
-
fiona98
-
-
- Повідомлень: 89
- З нами з: 07.09.17
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 28 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Igorten
і 16 гостей
Модератори:
Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|3
|103
|
Чет 24 чер, 2021 00:02
EKO
|
|8
|626
|
|
|10
|776
|