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Міненерго оновить тариф на
електроенергію: що зміниться...

Міненерго оновить тариф на електроенергію: що зміниться...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 23:57

Прям как в анекдоте у нас. Повышают тарифы в 2-3 раза еще и смеются что можно секономить. Не мыться или свет не включать? Как секономить? В селах люди уже економят, отказываются от огородов потому что дорого поливать. Будете жрать пальмовое масло и кенгурятину.
fiona98
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