Міненерго оновить тариф на електроенергію: що зміниться...

yama написав:Основной причиной пересмотра тарифов на электроэнергию является рЕНАТ лЕОНИДОВИЧ который с одной стороны владеет ТЭС которые производят самую дорогую электроэнергию и которые НЕ останавливают , а наоборот для того что бы ТЭС Ахметова не были убыточны останавливаются блоки на АЕС. А еще у него же и 90% выработки зеленки то и получается что народ Украины должен Ренату и за дорогое электричество ТЭС и за дорогое электричество СЭС ( солнечных) , и при этом НЕЛЬЗЯ запускать АЕС что бы бедные несчастные его ТЭС не вынуждены были продавать электричество на рынке Украины ниже себестоимости ....
нарид должен знать своих героев
когда жалуетесь, ну хоть немного изучите фактуру...
структуру выработки э/энергии видели вообще? или все знания из панических статей в инете?