Міненерго оновить тариф на електроенергію: що зміниться...
+Додати тему
Відповісти на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші. Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
yama написав:Основной причиной пересмотра тарифов на электроэнергию является рЕНАТ лЕОНИДОВИЧ который с одной стороны владеет ТЭС которые производят самую дорогую электроэнергию и которые НЕ останавливают , а наоборот для того что бы ТЭС Ахметова не были убыточны останавливаются блоки на АЕС. А еще у него же и 90% выработки зеленки то и получается что народ Украины должен Ренату и за дорогое электричество ТЭС и за дорогое электричество СЭС ( солнечных) , и при этом НЕЛЬЗЯ запускать АЕС что бы бедные несчастные его ТЭС не вынуждены были продавать электричество на рынке Украины ниже себестоимости .... нарид должен знать своих героев
когда жалуетесь, ну хоть немного изучите фактуру... структуру выработки э/энергии видели вообще? или все знания из панических статей в инете?
yama написав:Основной причиной пересмотра тарифов на электроэнергию является рЕНАТ лЕОНИДОВИЧ который с одной стороны владеет ТЭС которые производят самую дорогую электроэнергию и которые НЕ останавливают , а наоборот для того что бы ТЭС Ахметова не были убыточны останавливаются блоки на АЕС. А еще у него же и 90% выработки зеленки то и получается что народ Украины должен Ренату и за дорогое электричество ТЭС и за дорогое электричество СЭС ( солнечных) , и при этом НЕЛЬЗЯ запускать АЕС что бы бедные несчастные его ТЭС не вынуждены были продавать электричество на рынке Украины ниже себестоимости .... нарид должен знать своих героев
а ще самий дорогий Буршинський енергоострів продає електрику в Угорщину по 1.1 грн, і явно не в збиток
А реально потреблять меньше 100кВт в месяц в нынешних условиях да еще в селе где нужно поливать огород? Посадите своих слуг урода на 100кВт в месяц. А то что подымыте в очередной раз цены на електроенергию и газ догадайтесь куда люди потянутся и за кого будут голосовать. Хотя я уверен власть все для етого и делает. Ползучая тихая сдача Украины ето называется.
yama написав:Основной причиной пересмотра тарифов на электроэнергию является рЕНАТ лЕОНИДОВИЧ который с одной стороны владеет ТЭС которые производят самую дорогую электроэнергию и которые НЕ останавливают , а наоборот для того что бы ТЭС Ахметова не были убыточны останавливаются блоки на АЕС. А еще у него же и 90% выработки зеленки то и получается что народ Украины должен Ренату и за дорогое электричество ТЭС и за дорогое электричество СЭС ( солнечных) , и при этом НЕЛЬЗЯ запускать АЕС что бы бедные несчастные его ТЭС не вынуждены были продавать электричество на рынке Украины ниже себестоимости .... нарид должен знать своих героев
когда жалуетесь, ну хоть немного изучите фактуру... структуру выработки э/энергии видели вообще? или все знания из панических статей в инете?
от я вам и объяснил как делается структура и почему . АЭС отключают что бы электричество держалось на выгодном для ТЭС уровне . А ситуация в сфере плачевна именно из за огромной задолженности за электро-эненергию перед СЭС и ВЭС, большинство которых принадлежат см. выше. картинка тут https://vse.energy/news/pek-news/electr ... ty-2020-10
Востаннє редагувалось yama в Чет 24 чер, 2021 14:46, всього редагувалось 1 раз.