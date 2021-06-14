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Міненерго оновить тариф на
електроенергію: що зміниться...

Міненерго оновить тариф на електроенергію: що зміниться...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 24 чер, 2021 03:17

  yama написав:Основной причиной пересмотра тарифов на электроэнергию является рЕНАТ лЕОНИДОВИЧ который с одной стороны владеет ТЭС которые производят самую дорогую электроэнергию и которые НЕ останавливают , а наоборот для того что бы ТЭС Ахметова не были убыточны останавливаются блоки на АЕС. А еще у него же и 90% выработки зеленки то и получается что народ Украины должен Ренату и за дорогое электричество ТЭС и за дорогое электричество СЭС ( солнечных) , и при этом НЕЛЬЗЯ запускать АЕС что бы бедные несчастные его ТЭС не вынуждены были продавать электричество на рынке Украины ниже себестоимости ....
нарид должен знать своих героев

когда жалуетесь, ну хоть немного изучите фактуру...
структуру выработки э/энергии видели вообще? или все знания из панических статей в инете?
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 чер, 2021 12:40

Стоимость доставки явно кормит олигархов.
o_volvachev
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Повідомлення Додано: Чет 24 чер, 2021 13:37

ціна 1,51грн за доставку 1кВт як обгронтовуються? в штатах доставка 3 центи (80 коп), при тому що вартість роботи по обслуговування там явно вища
dinozavrik
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 чер, 2021 13:39

  yama написав:Основной причиной пересмотра тарифов на электроэнергию является рЕНАТ лЕОНИДОВИЧ который с одной стороны владеет ТЭС которые производят самую дорогую электроэнергию и которые НЕ останавливают , а наоборот для того что бы ТЭС Ахметова не были убыточны останавливаются блоки на АЕС. А еще у него же и 90% выработки зеленки то и получается что народ Украины должен Ренату и за дорогое электричество ТЭС и за дорогое электричество СЭС ( солнечных) , и при этом НЕЛЬЗЯ запускать АЕС что бы бедные несчастные его ТЭС не вынуждены были продавать электричество на рынке Украины ниже себестоимости ....
нарид должен знать своих героев

а ще самий дорогий Буршинський енергоострів продає електрику в Угорщину по 1.1 грн, і явно не в збиток
dinozavrik
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 чер, 2021 14:40

А реально потреблять меньше 100кВт в месяц в нынешних условиях да еще в селе где нужно поливать огород? Посадите своих слуг урода на 100кВт в месяц. А то что подымыте в очередной раз цены на електроенергию и газ догадайтесь куда люди потянутся и за кого будут голосовать. Хотя я уверен власть все для етого и делает. Ползучая тихая сдача Украины ето называется.
fiona98
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Повідомлення Додано: Чет 24 чер, 2021 14:43

  Shaman написав:
  yama написав:Основной причиной пересмотра тарифов на электроэнергию является рЕНАТ лЕОНИДОВИЧ который с одной стороны владеет ТЭС которые производят самую дорогую электроэнергию и которые НЕ останавливают , а наоборот для того что бы ТЭС Ахметова не были убыточны останавливаются блоки на АЕС. А еще у него же и 90% выработки зеленки то и получается что народ Украины должен Ренату и за дорогое электричество ТЭС и за дорогое электричество СЭС ( солнечных) , и при этом НЕЛЬЗЯ запускать АЕС что бы бедные несчастные его ТЭС не вынуждены были продавать электричество на рынке Украины ниже себестоимости ....
нарид должен знать своих героев

когда жалуетесь, ну хоть немного изучите фактуру...
структуру выработки э/энергии видели вообще? или все знания из панических статей в инете?

от я вам и объяснил как делается структура и почему . АЭС отключают что бы электричество держалось на выгодном для ТЭС уровне . А ситуация в сфере плачевна именно из за огромной задолженности за электро-эненергию перед СЭС и ВЭС, большинство которых принадлежат см. выше.
картинка тут
https://vse.energy/news/pek-news/electr ... ty-2020-10
Востаннє редагувалось yama в Чет 24 чер, 2021 14:46, всього редагувалось 1 раз.
yama
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 чер, 2021 14:44

Re: Міненерго оновить тариф на електроенергію: що зміниться.

Когда будет принято решение?
Investor_K
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