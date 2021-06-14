Міненерго оновить тариф на електроенергію: що зміниться...

Вкладчик1234 написав:Shaman написав:
пока не будет
Міненерго пропонує подовжити чинне ПСО на ринку е/е
популизм - государственная идеология
не удивлюсь, если еще и снизят...
А как называется "государственная идеология", когда государство обязано выкупать любой объём "зеленой" энергии по практически максимальным ценам в мире?
"Зеленые" могут в "рыночек"?
идеология называется непрофессионализм или прое.али.
цены установили еще в 2009 году, тогда это не было дорого.
а в 2014 кто-то прощелкал клювом - или простимулировали, чтобы прощелкал.
но основной фокус произошел в 2019 году, когда массово заключали договора по зеленке, - опять или никто не смотрел, или закрыл глаза на объем сделок. и там был нюанс, что менялись правила, и договора заключались наперед по старым правилам (подробностей не помню) - без комментариев...
в общем - проФФесионализм... так и живем