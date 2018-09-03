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У Зеленського розповіли про
перспективи співпраці з МВФ

У Зеленського розповіли про перспективи співпраці з МВФ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 14:24

У Зеленського розповіли про перспективи співпраці з МВФ

Пропонуємо до обговорення:
Україна не відмовиться від співпраці з Міжнародним валютним фондом.

Дивися повний текст У Зеленського розповіли про перспективи співпраці з МВФ.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 14:24

Найсвітліші уми Банкової сидять і пихтять над задачею як би так відмовитись робити нормальні реформи і не обісратись із МВФ.
Важко
apyvovar
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Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 15:02

уже не думают, реформы мешают корупции.К черту реформы!!!!
grig90vic
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Модератори: Ірина_, Модератор

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