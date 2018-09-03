Україна не відмовиться від співпраці з Міжнародним валютним фондом.
Дивися повний текст У Зеленського розповіли про перспективи співпраці з МВФ.
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Додано: Сер 23 чер, 2021 14:24
У Зеленського розповіли про перспективи співпраці з МВФ
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Зеленського розповіли про перспективи співпраці з МВФ.
Додано: Сер 23 чер, 2021 14:24
Найсвітліші уми Банкової сидять і пихтять над задачею як би так відмовитись робити нормальні реформи і не обісратись із МВФ.
Важко
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