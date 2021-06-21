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Україна уклала новий контракт
щодо постачання COVID-вакцини

Україна уклала новий контракт щодо постачання COVID-вакцини
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 14:56

Україна уклала новий контракт щодо постачання COVID-вакцини

Пропонуємо до обговорення:
Китайська компанія Sinovac поставить в Україну ще 5,325 млн доз вакцини Coronavac від коронавірусу.

Дивися повний текст Україна уклала новий контракт щодо постачання COVID-вакцини.
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