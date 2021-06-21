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Україна уклала новий контракт
щодо постачання COVID-вакцини

Україна уклала новий контракт щодо постачання COVID-вакцини
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 14:56

Україна уклала новий контракт щодо постачання COVID-вакцини

Пропонуємо до обговорення:
Китайська компанія Sinovac поставить в Україну ще 5,325 млн доз вакцини Coronavac від коронавірусу.

Дивися повний текст Україна уклала новий контракт щодо постачання COVID-вакцини.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 15:02

и при этом ЕС так и не признал эту вакцину. А наши власти делят людей на лохов и избранных, вкалывая лохам вакцину, с которой нельзя пересечь границу
escape2015
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Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 15:51

escape2015
Так отчего же не впаривать? Пипл хавает, а им всегда свежая копейка с откатов ....
finuser382
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Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 16:05

  escape2015 написав:и при этом ЕС так и не признал эту вакцину. А наши власти делят людей на лохов и избранных, вкалывая лохам вакцину, с которой нельзя пересечь границу


Ладно хоть пересечь границу - от наспех сделанных вакцин, применяемых в жару и без предварительного тестирования на уровень антител, вообще побочку такую можно схватить, что ехать уже никуда не захочется, или вообще никуда уже ехать не нужно будет :)

Вакцины эти все экспериментальные, они нормально не доработаны и прошли все этапы проверки, не зря официально производители вакцин сняли с себя всю ответственность за их применение

Вон даже ученые вирусологи-эпидемиологи говорят очень неоднозначные вещи на эту тему, хотя подозреваю что фарм-корпорации покупают мнения и официальную позицию спецов, озвучиваемые в широком инфо-пространстве и СМИ

pavilion_dv
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