Китайська компанія Sinovac поставить в Україну ще 5,325 млн доз вакцини Coronavac від коронавірусу.
Дивися повний текст Україна уклала новий контракт щодо постачання COVID-вакцини.
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Додано: Сер 23 чер, 2021 14:56
Україна уклала новий контракт щодо постачання COVID-вакцини
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Дивися повний текст Україна уклала новий контракт щодо постачання COVID-вакцини.
Додано: Сер 23 чер, 2021 15:02
и при этом ЕС так и не признал эту вакцину. А наши власти делят людей на лохов и избранных, вкалывая лохам вакцину, с которой нельзя пересечь границу
Додано: Сер 23 чер, 2021 15:51
escape2015
Так отчего же не впаривать? Пипл хавает, а им всегда свежая копейка с откатов ....
Додано: Сер 23 чер, 2021 16:05
Ладно хоть пересечь границу - от наспех сделанных вакцин, применяемых в жару и без предварительного тестирования на уровень антител, вообще побочку такую можно схватить, что ехать уже никуда не захочется, или вообще никуда уже ехать не нужно будет
Вакцины эти все экспериментальные, они нормально не доработаны и прошли все этапы проверки, не зря официально производители вакцин сняли с себя всю ответственность за их применение
Вон даже ученые вирусологи-эпидемиологи говорят очень неоднозначные вещи на эту тему, хотя подозреваю что фарм-корпорации покупают мнения и официальную позицию спецов, озвучиваемые в широком инфо-пространстве и СМИ
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