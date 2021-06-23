Китайська компанія Sinovac поставить в Україну ще 5,325 млн доз вакцини Coronavac від коронавірусу.
Дивися повний текст Україна уклала новий контракт щодо постачання COVID-вакцини.
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Додано: Сер 23 чер, 2021 14:56
Україна уклала новий контракт щодо постачання COVID-вакцини
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Україна уклала новий контракт щодо постачання COVID-вакцини.
Додано: Сер 23 чер, 2021 15:02
и при этом ЕС так и не признал эту вакцину. А наши власти делят людей на лохов и избранных, вкалывая лохам вакцину, с которой нельзя пересечь границу
Додано: Сер 23 чер, 2021 16:05
Ладно хоть пересечь границу - от наспех сделанных вакцин, применяемых в жару и без предварительного тестирования на уровень антител, вообще побочку такую можно схватить, что ехать уже никуда не захочется, или вообще никуда уже ехать не нужно будет
Вакцины эти все экспериментальные, они нормально не доработаны и прошли все этапы проверки, не зря официально производители вакцин сняли с себя всю ответственность за их применение
Вон даже ученые вирусологи-эпидемиологи говорят очень неоднозначные вещи на эту тему, хотя подозреваю что фарм-корпорации покупают мнения и официальную позицию спецов, озвучиваемые в широком инфо-пространстве и СМИ
Додано: Сер 23 чер, 2021 19:49
ВООЗ вже схвалив вакцину Coronavac для екстреного використання. Можливо скоро і ЄС її дозволить. Бо Файзер для масової вакцинації українцям ще довго не світить. Хоча тим хто заїжджає в Польщу, там же на кордоні можна всього за 115 злотих вакцинуватися будь якою схваленою в ЄС вакциною, в т.ч. однодозовою Джонсон, і спокійно подорожувати Європою. )))
Додано: Сер 23 чер, 2021 20:30
Re: Україна уклала новий контракт щодо постачання COVID-вакц
ну то счастье вообще то только заробитчанам и студентам... а не туристам. А Coronavac ...откаты получили надо же куда то списать..Разрешите людям за ДЕНЬГИ вакцинироваться нормальной вакциной типа Модерна или Пфайзер...ведь много людей хотят вакцинироваться но не этим бесплатным индо-китайским дерьмом...
Додано: Сер 23 чер, 2021 23:31
еще 5,325 млн доз вакцины будут закуплены Crown Agents -
какой откат "коронованным агентам"?
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