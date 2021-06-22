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Уряд схвалив законопроєкт щодо
впровадження е-квитка на...

Уряд схвалив законопроєкт щодо впровадження е-квитка на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 16:02

Уряд схвалив законопроєкт щодо впровадження е-квитка на...

Пропонуємо до обговорення:
Кабінет міністрів схвалив та направив до Верховної Ради законопроєкт щодо запровадження в Україні електронного квитка.

Дивися повний текст Уряд схвалив законопроєкт щодо впровадження е-квитка на транспорт: що зміниться.
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