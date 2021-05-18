У Європі дуже швидкими темпами зростає потреба в російському газі на тлі скорочення власних європейських запасів.
Дивися повний текст У Європі зросла потреба в російському газі — Bloomberg.
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Додано: Сер 23 чер, 2021 16:19
У Європі зросла потреба в російському газі — Bloomberg
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Дивися повний текст У Європі зросла потреба в російському газі — Bloomberg.
Додано: Сер 23 чер, 2021 16:19
Україна може транзитувати 150 млрд куб.м. на рік, а зараз транзитуж 40млрд і відмовляється збільшувати подачу. Про це є відповідна заява голови оператора газотранспортної системи.
На кого розрахована ця російська пропаганда? І чому ви подаєте її без критичної оцінки?!!!
Істина у тому, що РФ штучно обмежує пропозицію щоб підвищити ціну і шантажувати Європу щоб та захищала ПП2.
Насправді, якби РФ діяла ринково і конкурентно, то вона б змогла повністю забезпечити потреби Європи транзитом через Україну. Бо є ще 110 млрд куб.м. на рік невикористаних потужностей.
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