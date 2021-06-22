Україна має високі шанси на отримання чергового траншу МВФ.
Дивися повний текст В Офісі президента зробили прогноз щодо нового траншу МВФ.
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Додано: Сер 23 чер, 2021 17:27
В Офісі президента зробили прогноз щодо нового траншу МВФ
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Дивися повний текст В Офісі президента зробили прогноз щодо нового траншу МВФ.
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