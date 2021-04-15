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Іпотечних кредитів під
7% видано на 393 млн грн

Іпотечних кредитів під 7% видано на 393 млн грн
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 17:30

Іпотечних кредитів під 7% видано на 393 млн грн

Пропонуємо до обговорення:
Станом на 22 червня у рамках держпрограми «Доступна іпотека 7%» уповноважені банки підписали 461 кредитну угоду на 393,09 млн грн.

Дивися повний текст Іпотечних кредитів під 7% видано на 393 млн грн.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 17:30

461 - это уже больше, чем депутатов ВР?
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