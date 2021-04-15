Станом на 22 червня у рамках держпрограми «Доступна іпотека 7%» уповноважені банки підписали 461 кредитну угоду на 393,09 млн грн.
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Додано: Сер 23 чер, 2021 17:30
Іпотечних кредитів під 7% видано на 393 млн грн
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Дивися повний текст Іпотечних кредитів під 7% видано на 393 млн грн.
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