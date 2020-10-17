У США пенсіонерка Джулія Йонковскі пішла до найближчого банкомату, щоб зняти з картки $20 і раптово виявила, що на ній майже мільярд доларів.
Дивися повний текст У США пенсіонерка несподівано виявила на своїй картці мільярд доларів.
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Додано: Сер 23 чер, 2021 18:58
У США пенсіонерка несподівано виявила на своїй картці...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У США пенсіонерка несподівано виявила на своїй картці мільярд доларів.
Додано: Сер 23 чер, 2021 18:58
Поки вихідні і банк не працює, саме час прикупити на всі гроші Біткоїн і сильніше тиснути педаль газу в напрямку мексиканського кордону. )))
Додано: Сер 23 чер, 2021 19:07
Додано: Сер 23 чер, 2021 19:07
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