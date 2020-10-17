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У США пенсіонерка несподівано
виявила на своїй картці...

У США пенсіонерка несподівано виявила на своїй картці...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 18:58

У США пенсіонерка несподівано виявила на своїй картці...

Пропонуємо до обговорення:
У США пенсіонерка Джулія Йонковскі пішла до найближчого банкомату, щоб зняти з картки $20 і раптово виявила, що на ній майже мільярд доларів.

Дивися повний текст У США пенсіонерка несподівано виявила на своїй картці мільярд доларів.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 18:58

Поки вихідні і банк не працює, саме час прикупити на всі гроші Біткоїн і сильніше тиснути педаль газу в напрямку мексиканського кордону. )))
NetSerpent
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Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 19:07

  NetSerpent написав:Поки вихідні і банк не працює, саме час прикупити на всі гроші Біткоїн і сильніше тиснути педаль газу в напрямку мексиканського кордону. )))

разве что в рф или северную корею.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 19:07

  NetSerpent написав:Поки вихідні і банк не працює, саме час прикупити на всі гроші Біткоїн і сильніше тиснути педаль газу в напрямку мексиканського кордону. )))

разве что в рф или северную корею.
vitaliian
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