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Мінфін допускає оптимізацію видатків у разі негативного...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 23 чер, 2021 19:03
Пропонуємо до обговорення:
В уряді націлені на співпрацю з МВФ в рамках чинної програми, за якою Україна ще може отримати 2,9 млрд дол., за негативного розвитку подій будуть реагувати, заразом і шляхом оптимізації видатків.
Дивися повний текст Мінфін допускає оптимізацію видатків у разі негативного розвитку подій з МВФ
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Додано: Сер 23 чер, 2021 19:03
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