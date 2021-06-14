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У Чернівцях на 70%
підняли тариф на тепло

У Чернівцях на 70% підняли тариф на тепло
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 20:03

У Чернівцях на 70% підняли тариф на тепло

Пропонуємо до обговорення:
У Чернівцях на засіданні виконкому проголосували за новий тариф на теплопостачання, який зросте в середньому на 70%.

Дивися повний текст У Чернівцях на 70% підняли тариф на тепло.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 20:03

В Черновцах на 70% подняли тариф на тепло - сколько было, и сколько стало?
Обычно, почти все Теплосети частные, и забота о повышении тарифа исполнительным комитетом Черновицкого городского совета - больше похожа на коррупцию.
Было 1200грн,, стало 2040грн. ? Большая инфляция приближается.
В Черновцах много газавых котлов, поэтому подорожание оплатят лохи, и бюджет Украины через субсидии.
Востаннє редагувалось zloy_ukr в Сер 23 чер, 2021 20:12, всього редагувалось 1 раз.
zloy_ukr
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Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 20:10

Re: У Чернівцях на 70% підняли тариф на тепло

Значить платити будуть ще гірше...
change_pm
 
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