У Чернівцях на засіданні виконкому проголосували за новий тариф на теплопостачання, який зросте в середньому на 70%.
Дивися повний текст У Чернівцях на 70% підняли тариф на тепло.
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Додано: Сер 23 чер, 2021 20:03
У Чернівцях на 70% підняли тариф на тепло
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Чернівцях на 70% підняли тариф на тепло.
Додано: Сер 23 чер, 2021 20:03
В Черновцах на 70% подняли тариф на тепло - сколько было, и сколько стало?
Обычно, почти все Теплосети частные, и забота о повышении тарифа исполнительным комитетом Черновицкого городского совета - больше похожа на коррупцию.
Было 1200грн,, стало 2040грн. ? Большая инфляция приближается.
В Черновцах много газавых котлов, поэтому подорожание оплатят лохи, и бюджет Украины через субсидии.
Востаннє редагувалось zloy_ukr в Сер 23 чер, 2021 20:12, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 23 чер, 2021 20:10
Re: У Чернівцях на 70% підняли тариф на тепло
Значить платити будуть ще гірше...
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