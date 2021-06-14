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У Чернівцях на 70%
підняли тариф на тепло

У Чернівцях на 70% підняли тариф на тепло
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 20:03

У Чернівцях на 70% підняли тариф на тепло

Пропонуємо до обговорення:
У Чернівцях на засіданні виконкому проголосували за новий тариф на теплопостачання, який зросте в середньому на 70%.

Дивися повний текст У Чернівцях на 70% підняли тариф на тепло.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 20:03

В Черновцах на 70% подняли тариф на тепло - сколько было, и сколько стало?
Обычно, почти все Теплосети частные, и забота о повышении тарифа исполнительным комитетом Черновицкого городского совета - больше похожа на коррупцию.
Было 1200грн,, стало 2040грн. ? Большая инфляция приближается.
В Черновцах много газавых котлов, поэтому подорожание оплатят лохи, и бюджет Украины через субсидии.
Востаннє редагувалось zloy_ukr в Сер 23 чер, 2021 20:12, всього редагувалось 1 раз.
zloy_ukr
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Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 20:10

Re: У Чернівцях на 70% підняли тариф на тепло

Значить платити будуть ще гірше...
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 чер, 2021 00:02

Re: У Чернівцях на 70% підняли тариф на тепло

  zloy_ukr написав:Обычно, почти все Теплосети частные, и забота о повышении тарифа исполнительным комитетом Черновицкого городского совета - больше похожа на коррупцию.

Ну, написано что КП «Черновцытеплокоммунэнерго». Коммунальное предприятие, значит. Там все верно.
Тариф на теплову енергію для потреб населення за 1 Гкал от 03.11.2018р. 1192,692 грн/Гкал, у тому числі: паливна складова – 1012,48 грн/Гкал.
В электричество переводим: 1 Гкал = 1163 кВт. Например, даже если квартиру топить электричеством, когда был на электроотопление тариф 0,90 грн за 1 квт.
1163 кВт обойдется 1046,7 грн, что практически соответствует старому тарифу «Черновцытеплокоммунэнерго» от 2018 года.
Они что, собрались греть людям воду электричеством из расчета по 1,68 грн за квт и таким макаром обосновали +70%?
Другого объяснения, почему там намутили сразу + 70% не найти.
Жаль, АМКУ у нас нет, одни петрушкины аватары там сидят :evil:
EKO
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Повідомлення Додано: Чет 24 чер, 2021 07:17

  EKO написав:Другого объяснения, почему там намутили сразу + 70% не найти.
Жаль, АМКУ у нас нет, одни петрушкины аватары там сидят :evil:

Вы не имеете представления о разнице в ценообразовании по Украине!
В эпоху купонов, с этим я столкнулся на примере Донецка и Житомира.
Попав в маленький уютный Житомир - не смог найти киоска с билетами на тролейбус.
В Троллейбусе никто из пассажиров не продал, но сразу "налетел" контролёр, поскольку просил продать весь тролейбус.
Размер официального штрафа оказался меньше, чем стоимость проезда на троллейбусе в Донецке(билет).

Так и сейчас общаясь на одном языке - мы не представляем экономические условия жития в других областях Украины. Что в свою очередь корректируется природными условиями проживания. Что заложено в термин "резко-континентальный климат".
Kudrjavuy
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