У Чернівцях на засіданні виконкому проголосували за новий тариф на теплопостачання, який зросте в середньому на 70%.
Дивися повний текст У Чернівцях на 70% підняли тариф на тепло.
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Додано: Сер 23 чер, 2021 20:03
У Чернівцях на 70% підняли тариф на тепло
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Чернівцях на 70% підняли тариф на тепло.
Додано: Сер 23 чер, 2021 20:03
В Черновцах на 70% подняли тариф на тепло - сколько было, и сколько стало?
Обычно, почти все Теплосети частные, и забота о повышении тарифа исполнительным комитетом Черновицкого городского совета - больше похожа на коррупцию.
Было 1200грн,, стало 2040грн. ? Большая инфляция приближается.
В Черновцах много газавых котлов, поэтому подорожание оплатят лохи, и бюджет Украины через субсидии.
Востаннє редагувалось zloy_ukr в Сер 23 чер, 2021 20:12, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 23 чер, 2021 20:10
Re: У Чернівцях на 70% підняли тариф на тепло
Значить платити будуть ще гірше...
Додано: Чет 24 чер, 2021 00:02
Re: У Чернівцях на 70% підняли тариф на тепло
Ну, написано что КП «Черновцытеплокоммунэнерго». Коммунальное предприятие, значит. Там все верно.
Тариф на теплову енергію для потреб населення за 1 Гкал от 03.11.2018р. 1192,692 грн/Гкал, у тому числі: паливна складова – 1012,48 грн/Гкал.
В электричество переводим: 1 Гкал = 1163 кВт. Например, даже если квартиру топить электричеством, когда был на электроотопление тариф 0,90 грн за 1 квт.
1163 кВт обойдется 1046,7 грн, что практически соответствует старому тарифу «Черновцытеплокоммунэнерго» от 2018 года.
Они что, собрались греть людям воду электричеством из расчета по 1,68 грн за квт и таким макаром обосновали +70%?
Другого объяснения, почему там намутили сразу + 70% не найти.
Жаль, АМКУ у нас нет, одни петрушкины аватары там сидят
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