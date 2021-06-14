У Чернівцях на 70% підняли тариф на тепло

Додано: Чет 24 чер, 2021 21:16

Kudrjavuy написав: Что интересно:

на не оккупированной части Донбасса глушилки глушат украинские каналы с новостями Что интересно:на не оккупированной части Донбасса глушилки глушат украинские каналы с новостями

их родном

Глушилки и борьба с ними - это парафия наших военных (РЭБ). Это говорит о их никакущей квалификации, точнее о ее отсутствии.Да даже если б и не глушили с той стороны наши каналы, то что от этого поменялось? Тарифы бы как то снижались или цены на продукты? Просто было бы на десяток говноканалов больше в зомбоящике. У нас такие же пропагандисты, только, из-за разного финансового ресурса, пошиба попроще.Своим же гражданам ̶в̶ы̶с̶т̶р̶е̶л̶и̶т̶ь̶ ̶в̶ ̶н̶о̶г̶у̶ ̶и̶ ̶п̶о̶т̶о̶м̶ ̶у̶д̶и̶в̶л̶я̶т̶ь̶с̶я̶ ̶п̶о̶ч̶е̶м̶у̶ ̶о̶н̶а̶ ̶б̶о̶л̶и̶т̶ ̶ максимально ограничить доступ на украинских каналах к информации нарусском языке (а таких граждан 60% примерно), оставшиесякодированные украинские каналы вообще запретить и потом, разводить руками и картинно удивляться, почему это люди смотрят бесплатные русские каналы из рф.Надо было давно понять, что это государственная политика "тупой и еще тупее".