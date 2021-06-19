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Сезонні тарифи на газ: яку
альтернативу пропонують...

Сезонні тарифи на газ: яку альтернативу пропонують...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 20:46

Сезонні тарифи на газ: яку альтернативу пропонують...

Пропонуємо до обговорення:
Окрім місячних тарифів та річної пропозиції споживачі також можуть обрати спеціальний сезонний тариф.

Дивися повний текст Сезонні тарифи на газ: яку альтернативу пропонують газопостачальники влітку.
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