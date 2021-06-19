Окрім місячних тарифів та річної пропозиції споживачі також можуть обрати спеціальний сезонний тариф.
Дивися повний текст Сезонні тарифи на газ: яку альтернативу пропонують газопостачальники влітку.
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Додано: Сер 23 чер, 2021 20:46
Сезонні тарифи на газ: яку альтернативу пропонують...
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Дивися повний текст Сезонні тарифи на газ: яку альтернативу пропонують газопостачальники влітку.
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