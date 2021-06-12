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Криптоактиви тисяч багатих
південнокорейців конфіскували...

Криптоактиви тисяч багатих південнокорейців конфіскували...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 24 чер, 2021 07:22

Криптоактиви тисяч багатих південнокорейців конфіскували...

Пропонуємо до обговорення:
У Південній Кореї влада конфіскувала криптоактиви на суму $47 млн у 12 тисяч осіб, яких визнали винними в ухиленні від сплати податків.

Дивися повний текст Криптоактиви тисяч багатих південнокорейців конфіскували за ухилення від сплати податків.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 24 чер, 2021 07:22

Будем считать первый юридический Прецедент - пошел в жизнь.
Хватит ли ума нашим его усвоить?
Ведь это не просто - отобрать и поделить.
Kudrjavuy
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Модератори: Ірина_, Модератор

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