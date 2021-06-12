У Південній Кореї влада конфіскувала криптоактиви на суму $47 млн у 12 тисяч осіб, яких визнали винними в ухиленні від сплати податків.
Дивися повний текст Криптоактиви тисяч багатих південнокорейців конфіскували за ухилення від сплати податків.
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Додано: Чет 24 чер, 2021 07:22
Криптоактиви тисяч багатих південнокорейців конфіскували...
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Дивися повний текст Криптоактиви тисяч багатих південнокорейців конфіскували за ухилення від сплати податків.
Додано: Чет 24 чер, 2021 07:22
Будем считать первый юридический Прецедент - пошел в жизнь.
Хватит ли ума нашим его усвоить?
Ведь это не просто - отобрать и поделить.
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