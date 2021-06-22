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Держава планує виділити понад 40 млрд грн на оновлення...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 24 чер, 2021 07:30
Пропонуємо до обговорення:
Антимонопольний комітет України (АМКУ) визнав, що допустима державна допомога АТ "Укрзалізниця" (УЗ) на оновлення пасажирського рухомого складу в 2021-2023 рр. становить 40,4 млрд грн.
Дивися повний текст Держава планує виділити понад 40 млрд грн на оновлення пасажирських вагонів
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Додано: Чет 24 чер, 2021 07:30
1. Откровенная профанация.
2. Не конкретизировано количество уничтоженных предприятий, что осуществляли капитальный ремонт ПС.
3. Уничтожены все в пользу Днепропетровского вагоноремонтного.
4. Крюковского вагоностроительного - с которым не рассчитались за скоростную электричку, за трёхвагонную мототрису...
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Статья - набор лозунгов - за которым стоит одно:
А гроші де?
Нема, бо вже усі вкрали.
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Kudrjavuy
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Додано: Чет 24 чер, 2021 07:33
Опять закупят в какой-нибудь франции или кореи , а наши заводы будут работать по 3 дня за минималку....
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Alexnik
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