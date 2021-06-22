Держава планує виділити понад 40 млрд грн на оновлення...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Чет 24 чер, 2021 07:30
Пропонуємо до обговорення:
Антимонопольний комітет України (АМКУ) визнав, що допустима державна допомога АТ "Укрзалізниця" (УЗ) на оновлення пасажирського рухомого складу в 2021-2023 рр. становить 40,4 млрд грн.
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Держава планує виділити понад 40 млрд грн на оновлення пасажирських вагонів
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R2
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Додано: Чет 24 чер, 2021 07:33
Опять закупят в какой-нибудь франции или кореи , а наши заводы будут работать по 3 дня за минималку....
Alexnik
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Додано: Чет 24 чер, 2021 11:15
Укравтодор уже обработали, вгоняя страну в еще большие долги, и об это в статье написано и разжевано
https://nep.com.ua/yevrobondy-ukravtodo ... sti-vlady/
теперь и за укрзализныцю возьмутся. Сейчас за госденьги оновят составы, а потом продадут ее с потрохами
jeetareest
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